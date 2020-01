Homem é preso após jogar gasolina e atear fogo na enteada

O caso aconteceu no Rio de Janeiro após o acusado quebrar medida protetiva.(foto:Reprodução)

Vilmar Leal, de 53 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após quebrar uma medida protetiva e atear fogo na enteada, de 21 anos. Mesmo impedido pela Justiça de ser aproximar da ex-mulher, o auxiliar de serviços gerais, de 44 anos, com quem tem um filho, invadiu a casa da ex-esposa e iniciou uma discussão. A enteada de Vilmar estava na residência e tentou interferir. A jovem foi agredida e teve parte do corpo banhado com gasolina e incendiado.

“Ele começou a discutir com minha mãe, ameaçando botar fogo na casa toda. Fui ver o que estava acontecendo e ele me deu uma cotovelada. Depois, jogou gasolina em mim e quando abri os olhos já estava incendiada. Só lembro de ter gritado: “Meu Deus!”. Corri para chuveiro e abri a água. Fiquei mais de três semanas internada em um hospital, meu corpo ficou marcado… tive 20% do corpo queimado”, contou.

A jovem sofreu queimaduras superficiais e de segundo grau no rosto, nos braços, pescoço e orelhas. Vilmar fugiu após a agressão. E nesta quinta-feira (16), agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu localizaram e prenderam o suspeito. De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Especializada, ele responderá por tentativa de feminicídio.

Vilmar já era investigado em mais quatro procedimentos por ameaça, injúria, estupro de vulnerável e lesão corporal.

Por:Redação Integrada, com informações do Metrópoles

17.01.20 22h56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...