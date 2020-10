Homem é preso após manter esposa trancada em banheiro por um ano e meio

O marido alegou que ela estava enfrentando problemas de saúde mental, mas não conseguiu apresentar documento relacionado ao tratamento (Foto:Reprodução / Hindustan Times)

Um homem foi preso por forçar sua esposa a viver trancada dentro de um banheiro durante um ano e meio. Os dois estão casados há 17 anos e tem três filhos – um filho de 16 anos e duas filhas de 15 e 11 anos. O caso divulgado pelas autoridades policiais nesta quarta-feira (14) aconteceu em Haryana, na Índia.

A mulher de 35 anos foi resgatada do banheiro por uma equipe do departamento de bem-estar feminino e infantil. O encarregado da delegacia de polícia, Surender Dahiya, disse que o caso foi registrado contra o acusado, Naresh Kumar.

A oficial distrital de proteção às mulheres, Rajni Gupta disse que uma equipe policial chegou à casa da família após obter informações de que uma mulher foi mantida em cativeiro pelo marido. “Nós a encontramos trancada dentro do banheiro. Durante a investigação, descobriu-se que ela foi forçada a viver em condições desumanas durante o último ano e meio. Ela nem mesmo recebeu comida e água potável adequadas”, explicou.

Gupta afirmou que a mulher foi levada para o hospital e, posteriormente, entregue à prima.

O marido alegou que ela estava enfrentando problemas de saúde mental. No entanto, Gupta disse que a mulher conseguiu identificar todos os membros da família e respondeu às perguntas feitas pela equipe. “Seu marido não conseguiu apresentar documento relacionado ao tratamento de doenças mentais”, acrescentou ela.

As mulheres do distrito e funcionários do departamento de bem-estar disseram que o comportamento de seus filhos também não era bom para a mulher. Investigações vão levantar se os filhos estiveram envolvidos com o pai em trancar a mãe dentro do banheiro.

Por:Redação Integrada com informações de Hindustan Times

