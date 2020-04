Homem é preso após matar mecânico por causa de piada em Oriximiná

Assassino não gostou de uma brincadeira feita pela vítima e voltou para matar o jovem de 20 anos (Foto:Reprodução)

Na tarde desta terça-feira (21), o principal suspeito de matar o mecânico Dhenison Sousa, de 20 anos, foi detido pela Polícia Civil de Oriximiná, município do Baixo Amazonas Paraense.. Victor Patrick Carvalho da Silva, também conhecido por “Vitinho”, entrou em contato com a Polícia por meio de sua advogada para negociar os termos de sua rendição, já que havia uma recompensa de mil reais para quem desse informações sobre o paradeiro dele. Vitinho confessou que matou o mecânico por não ter gostado de uma piada que a vítima fez.

O crime aconteceu na travessa Antônio Bentes de Oliveira Guimarães, via às margens do Rio Trombetas, bairro Nossa Senhora das Graças. Na noite do último domingo (19), Dhenison Sousa estava em uma distribuidora comprando bebidas para comemorar o nascimento do seu filho. Em certo momento, Victor chegou ao local para também comprar cerveja. Quando ele perguntou ao vendedor se tinha certa marca de bebida, Dhenison teria brincado que tinha, mas que “não vendiam para ladrão”.

O suspeito não gostou nenhum um pouco da piada, e foi embora sem a bebida. Quando ele voltou de motocicleta minutos depois, estava armado e acertou um tiro em Dhenison, que morreu ainda no local após ser ferido no peito. Um outro tiro ainda acertou a perna de um outro rapaz, que foi levado para o Hospital Municipal de Oriximiná.

Logo após o crime, as Polícias Civil e Militar realizaram diligências em busca de Vitinho. Somente nesta terça-feira a advogada dele entrou em contato e a Polícia Civil foi até a casa da mãe de Vitor, conduzindo-o à delegacia. Ele confessou o crime, informando que o motivo foi a piada que Dhenison fez, e disse ao delegado Willian Fonseca onde mantinha a arma que usou para matar o mecânico.

Ele disse ainda que não tinha “intenção de matar”, mas como a vítima reagiu, ele disparou e acertou o peito do jovem. Agora, Victor da Silva segue preso, à disposição da Justiça.

