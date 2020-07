Homem é preso após matar o próprio irmão com facadas no peito em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Vítima foi morta em uma discussão com irmão, que bebia desde cedo

No fim da tarde deste domingo (06), Gilmar Nunes da Silva, de 41 anos, foi morto pelo próprio irmão, Francisco Silva Moraes, em Parauapebas, município do sudeste paraense. Os dois moravam juntos em uma vila na zona rural de Parauapebas e, depois de Francisco passar o domingo bebendo, um desentendimento resultou no assassinato, com um irmão atingindo o outro com um golpe de faca no peito.

De acordo com o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 18h30 na Vila Paulo Fonteles. Segundo o relato dos moradores do local que acionaram a Polícia, Francisco da Silva começou a beber a no quintal da residência pela manhã. Gilmar, que era evangélico, pareceu não aprovar o comportamento do irmão, e ao fim da tarde, começou a lhe repreender. Isso gerou uma discussão, que ficou cada vez mais violenta, com Francisco xingando o irmão e gritando palavrões.

Francisco então entrou em casa e voltou com uma faca na mão. Ele partiu para cima de Gilmar, acertando duas facadas no lado esquerdo do peito do irmão e uma no braço. O homem ainda tentou correr, mas foi atingido e, depois de perder muito sangue, caiu no chão. Após o fratricídio, Francisco ainda tentou fugir da cena do crime, mas foi alcançado por populares, que acionaram a Polícia Militar. Ainda segundo a PM, ele só não foi linchado pelo povo revoltoso porque um outro grupo interveio e pediu que eles aguardassem as autoridades.

Os habitantes da vila contaram que Francisco veio do Maranhão há pouco tempo para morar com o irmão, que foi quem ofereceu abrigo no local, para ele conseguir um emprego no Pará. O homem foi conduzido para 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, onde segue preso à disposição da justiça.

Por:O Liberal

