Homem é preso após matar outro em Cachoeira da Serra e fugir atirando na viatura da Policia Militar

Homem é preso após assassinar outro em Cachoeira da Serra e fugir com família atirando na viatura da Policia Militar

Viatura foi atingida por tiro durante a perseguição(Foto:Policia Militar)

Um criminoso foi preso em flagrante pela Policia Militar após matar Vitor de Oliveira Theobald, ( Vulgo Carioca) na comunidade de Cachoeira da Serra e fugir com família pela rodovia BR 163 sentido Mato Grosso.

Ao ser preso foi encontrado armas munição e alegou ter flagrado conversa pelo whatsApp da vitima aliciando a filha de 15 anos.

Veja ocorrência Policial



HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO É PRESO EM FLAGRANTE PELA PM DE CACHOEIRA DA SERRA…

Que por volta de 01h00 da manhã do dia 15/09/2019, a cerca de 30 km da divisa do Pará com o Mato Grosso, após um acompanhamento, na tentativa de prender o acusado de homicídio, a Polícia Militar, no comando do SGT Enivaldo, conseguiu interceptar o acusado, numa caminhonete, que se entregou, estando com ele sua esposa e três filhos menores.



Que foi preso o nacional Wanderson Pereira Lima, RG 18682120 SSP/MT que conduzia o veículo Toyota Hilux, cor preta, Placa NOP 0694, com ele foi encontrado, um revólver Taurus n° GY 440569, calibre 38, com 6 munições deflagrada e duas intactas. Que durante o acompanhamento o acusado efetuou disparos, atingindo a viatura policial no para-brisa.

O mesmo é acusado de homicídio contra o nacional, Vitor de Oliveira Theobald, ( Vulgo Carioca), que após efetuar disparos e atingir a vítima, que veio a óbito logo em seguida, tenteu fugir pela BR 163, sentido MT, sendo capturado em flagrante pela Guarnição da Polícia Militar, a trinta Km do Posto Fiscal da Divisa.

O acusado foi apresentado na delegacia de Castelo de Sonhos, Distrito de Altamira-PA e posteriormente será conduzido para Novo Progresso, onde ficará à disposição da Justiça…

Por sub Ten Cruz

