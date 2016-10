Homem é preso após quebrar medida protetiva por bater na avó de 78 anos em Peixoto

O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (19-10) por volta das 06h na residência da senhora de 78 anos. Segundo informações o suspeito Tiago Romoalgo, 25 anos, já teria sido preso anteriormente por agredir sua avó, e por conta disso a idosa pediu uma medida protetiva contra seu neto, porém o mesmo foi até a sua residência, onde a guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve presente no local. O suspeito foi preso e relatou que só foi no local para pegar alguns documentos, mas segundo os policiais o mesmo é usuário de entorpecentes e teria furtado na semana passada aparelhos eletrônicos de dentro de um veículo da empresa OI.

