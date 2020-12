Homem é preso após ser flagrado pela polícia vendendo drogas no Mercadão 2000 em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações da polícia, a guarnição estava realizando rondas pelo bairro quando avistou o homem vendendo drogas no Mercadão 2000. A Polícia Militar fez a abordagem e prisão do suspeito.

Um homem foi preso na terça-feira (15) em Santarém, no oeste do Pará, por tráfico de drogas após ter sido flagrando comercializando material entorpecente. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

