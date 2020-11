Homem é preso após tentar matar avó e neto

(Foto:Reprodução) – Tentativa de duplo homicídio ocorreu em um trecho da PA-154, na Vila de Condeixa

Um homem foi preso em Salvaterra, na Ilha do Marajó, após uma tentativa de duplo homicídio contra a avó e o neto no município. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado na manhã desta sexta-feira (6) pela Polícia Civil, por meio da Superintendência do Marajó Oriental e Delegacia de Salvaterra. A identidade do acusado não foi revelada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em outubro deste ano. As duas vítimas foram abordados pelo acusado em um trecho da rodovia PA-154, na Vila de Condeixa, localizada a cerca de 25 quilômetros do centro de Salvaterra. Não há detalhes sobre como teria ocorrido a ação criminosa, entretanto após a tentativa de homicídio, o acusado teria tentado se refugiar na casa de parentes.

O homem foi encontrado no decorrer das investigações, após um mandado de prisão preventiva ter sido expedido contra ele pelo Poder Judiciário.

O homem foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Agora o acusado está à disposição da Justiça.

