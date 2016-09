Homem é preso após violentar e estrangular criança na BA, diz polícia

Um homem de 43 anos foi preso após violentar e estrangular uma menina de 7 anos, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na quarta-feira (7). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8).

Ainda conforme a polícia, Alexandre Márcio Ribeiro Bacelar é motorista, mas está desempregado. Ele confessou o crime, que aconteceu no bairro Cia I. Alexandre, que usuário de crack, disse à polícia que atraiu a criança para um terreno perto das casas dos dois, na Rua D, e ofereceu alguma moedas para a menina.

A polícia informou que o suspeito foi flagrado por uma vizinha, que ouviu os gemidos da vítima enquanto ela era estrangulada, chamou outros moradores, que agrediram o suspeito, mas foram contidos pela Polícia Militar.

A garota está internada em um hospital de Salvador. Não foram passados detalhes do estado de saúde dela.

A polícia informou que Alexandre está na 22ª Delegacia, em Simões Filho, e que já solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante dele em preventiva. Assim que o pedido for aceito, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.

G1 BA

