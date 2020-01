Homem é preso com 700g de cocaína escondida na cueca

(Polícia Federal /Foto: Divulgação) – Suspeito viajava de ônibus, quando veículo foi parado e fiscalizado por equipe com cão farejador

Um homem de identidade não revelada foi preso na cidade de Céu Azul, no interior do Paraná, na noite de quinta-feira (16), tentando transportar 700 gramas de cocaína escondida na cueca, durante uma viagem de ônibus.

Segundo a Polícia Federal, o homem foi descoberto após o veículo no qual ele estava parar em um posto de fiscalização da região. Um cão farejador entrou no ônibus que seguia do sudoeste do Paraná para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e levou os policiais até o suspeito.

Ele foi revistado e teve a droga encontrada, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Matelândia.

Com informações do portal iG

