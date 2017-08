Homem é preso com arma furtada de policial federal em Santarém

Prisão aconteceu no domingo (6) no bairro Esperança. Policial Federal teve arma roubada há cerca de duas semanas.

Um homem foi preso com um revólver calibre 38 no domingo (6) em Santarém, oeste do Pará. Conforme registro policial, a arma de fogo havia sido furtada de um policial federal há cerca de duas semanas.

De acordo com informações da polícia, o homem foi localizado por policiais do Grupo Tático Operacional em uma casa na rua Quixadá, no bairro Esperança. Ao ser interrogado pela polícia, o homem confessou a autoria do roubo e indicou o local onde os objetos furtados estavam.

Além da arma, dois relógios do policial federal foram encontrados. O homem foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil e deve ser encaminhado para penitenciária de Cucurunã após prestar depoimento.

Fonte: G1 Santarém.

