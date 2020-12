Homem é preso com arma ilegal em Itaituba, no sudoeste paraense

Durante ação realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar (15° BPM), entorpecentes e mais duas armas de fogo também foram apreendidas – (Foto:Reprodução)

Um pessoa foi presa e mais duas armas de fogo e drogas foram apreendidas no domingo (6), em Itaituba, no sudoeste paraense. A ação foi realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar (15° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional X (CPR X) do município.

De acordo com a PM, a primeira apreensão ocorreu na localidade de Curimã, após agentes do 15º BPM terem sido acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. A equipe policial, então, se deslocou até o local e lá flagrou um homem que estava com uma pistola.

O suspeito, que não teve a identidade informada, foi preso e conduzido junto com a arma de fogo para a delegacia do município.Já na segunda ocorrência, os policiais foram até uma festa onde várias pessoas consumiam entorpecentes e realizavam disparos com arma de fogo, para o pânico de moradores das redondezas do local. Ao perceberem a chegada dos policiais militares, os suspeitos fugiram em direção a uma zona de mata.No local foram encontradas uma espingarda, munições e uma quantidade não detalha de drogas. Ninguém foi preso. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba para as devidas providências legais.]

Por:Redação Integrada

