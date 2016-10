Homem é preso com armas e granadas em Xinguara.

De acordo com delegado Orimaldo Farias, titular de Xinguara e coordenador da operação, o acusado foi preso em sua casa, onde foi realizada uma busca. Durante a ação policial, foram encontradas diversas armas, munição no local e roupas camufladas. Entre o armamento, havia armas de grosso calibre e até granadas. O delegado Orimaldo Farias destacou que o preso é considerado um dos grandes financiadores do crime na cidade.

