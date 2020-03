Homem é preso com duas pistolas sem documentação na BR-316, nordeste do Pará

Armas apreendidas pela PRF em Castanhal — Foto: Ascom/ PRF

Suspeito tentou fugir ao ser abordado pela PRF. Agentes também apreenderam munições e carregadores.

Um motorista foi preso em flagrante no KM 53 da rodovia BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará, suspeito de transporte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PR), foram apreendidas duas pistolas, munições e carregadores escondidos dentro do veículo.

De acordo com a PRF, agentes estavam realizando uma ronda ostensiva pela BR-316, quando verificaram um veículo se deslocando em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Os policiais abordaram o veículo, mas o condutor aumentou ainda mais a velocidade do carro.

O suspeito fugiu e foi parado no posto de fiscalização da PRF em Castanhal. Dentro do veículo foram encontradas duas pistolas calibre .38, dois carregadores com 10 munições cada, um carregador com 15 munições e outros dois vazios. Uma das pistolas constava como furtada no sistema.

O condutor do carro apresentou documentos de atirador esportivo e o registro de uma pistola. No entanto, de acordo com a PRF, os documentos autorizam o deslocamento dos itens em razão de treinamento e competição, o que não pôde ser comprovado no flagrante.

O suspeito foi conduzido e apresentado na delegacia de Castanhal e deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As duas armas foram apreendidas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...