Homem é preso com maconha e cocaína no Pará

Marcos Adriano Porto, ele foi conduzido para a 19ª Seccional Urbana de Itaituba. Os policiais apreenderam 580g de cocaína e 300g de maconha

A prisão do acusado e apreensão das drogas, na manhã de ontem, foi possível através de um trabalho de cooperação entre policiais civis e militares

Um trabalho de investigação feito por policiais civis da Superintendência Regional do Tapajós no município de Itaituba, na região oeste do Pará, resultou na prisão de Marcos Adriano Porto, pelo crime de tráfico de drogas, durante uma operação na manhã de quinta-feira (19).

Todo o trabalho policial vinha sendo colocado em prática desde a semana passada, com o levantamento do local onde o suspeito comercializava entorpecentes. Por volta das 3h30min de ontem, com o apoio da Polícia Militar, uma equipe de policiais civis da 19ª Seccional Urbana de Itaituba foi a uma residência no Jardim das Araras.

E lá foi preso em flagrante Marcos Adriano Porto, pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Durante as buscas, os policiais encontraram enterrados, no quintal da residência, 880g de substância entorpecente, sendo 580g de cocaína e 300g de maconha.

Segundo a Polícia Civil o trabalho investigativo foi em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Militar, que detectou o comércio ativo de entorpecentes na residência de Adriano Porto. Com o apoio operacional das equipes da Rocam e Grupamento Tático Operacional foi possível concluir com êxito a missão.

Além da droga, a Polícia Civil apreendeu um grande número de aparelhos celulares, joias e relógios cujas procedências não foram confirmadas e, segundo a polícia, poderiam ter servido de moeda de troca na compra de entorpecentes.

Após a detenção de Marcos Adriano Porto, ele foi conduzido para a 19ª Seccional Urbana de Itaituba, onde foi autuado em flagrante.

Autor: J.R Avelar

