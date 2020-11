Homem é preso com mais de R$ 4 milhões em cheques em Belterra, PA

(Material apreendido. Foto/ PRF ) – Um homem foi preso hoje pela Polícia Rodoviária Federal, no município de Belterra, oeste do Pará, com R$ 4 milhões em cheques e R$ 45 mil em dinheiro.

O motorista ainda portava arma calibre 38 e munição. O flagrante foi durante uma fiscalização de rotina na rodovia BR-163, perto do do km 942. O dinheiro, os cheques e a arma estavam em uma caminhonete S10 ocupada por dois homens, que não tiveram seus nomes divulgados.

Os policiais desconfiaram do comportamento do passageiro, que estava inquieto e dando respostas contraditórias, e resolveram vasculhar o veículo. Durante a vistoria, foram encontradas várias folhas de cheques, no valor total de R$ 4 milhões, além de R$ 45 mil em dinheiro e uma arma calibre 38, com quatro munições.

O motorista disse aos policiais que estava indo para sua propriedade rural, localizada no município vizinho, em Santarém, e não sabia informar a quem pertencia o material apreendido. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia de Belterra.

