Homem é preso com menina de 12 anos dentro de caminhão; criança estava desaparecida

Uma menina de 12 anos que estava desaparecida do município de Medicilândia, no sudoeste paraense, foi localizada na companhia de um homem de 56 anos, a bordo de um caminhão, no fim da tarde desta quinta-feira (17), em Santarém, distante 316,7 km.

O caminhão foi interceptado em Santarém, nas proximidades da Serra do Piquiatuba, na BR-163, quando os policiais se dirigiam à delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que eles ajudassem nas buscas.A placa do veículo foi reconhecida e os policiais solicitaram a parada. Durante a abordagem, o homem ainda chegou a apresentar documentos falsos do veículo.

O caso foi encaminhado pela Polícia Militar à 16ª Seccional de Polícia Civil.De acordo com a polícia, o homem é natural de Santa Catarina e não tem parentesco com a criança. Ele trazia um caminhão carregado de tomates do estado do Piauí com destino a Santarém. A menina teria embarcado ainda no município de Medicilândia.

Os dois foram levados para seccional, onde devem prestar esclarecimentos ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil.

