Homem é preso com pistola, revólver e munições em Peixoto de Azevedo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O condutor do veículo afirmou ser proprietário das armas, mas não apresentou nenhum tipo de registro delas em seu nome. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as providências necessárias.

De acordo com o boletim de ocorrência, as armas estavam em uma mochila sendo transportadas em uma Mitsubishi L-200 Triton. Durante abordagem de rotina dos policiais na avenida Brasil, na região central da cidade.

You May Also Like