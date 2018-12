Homem é preso durante operação de combate a instalação ilegal de TV a cabo

Operação deflagrada na última terça (11) prendeu em flagrante Rodrigo Araújo, além de apreender equipamentos de TV a cabo, em Belém. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Rodrigo Franco de Araújo, de 40 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (11) pela equipe da Polícia Civil durante a operação Delta, realizada nos bairros do Mangueirão, Benguí e Tapanã, em Belém.

A operação Delta cumpriu dez mandados de busca e apreensão com o objetivo de apreender objetos relacionados a instalações fraudulentas de TV a cabo e linhas telefônicas em diversas casas.

No flagrante, Rodrigo tentava esconder equipamentos de instalação de TV a cabo em uma casa no residencial Canaã, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo investigações, ele fraudava com a ajuda de outro homem, identificado como Antonio Adriano, que fugiu levando o restante das documentações fraudadas.

ESQUEMA E PUNIÇÃO

O golpe consistia em utilizar CPFs e dados de pessoas para habilitar assinaturas de TV a cabo na residência de moradores que pagavam apenas uma taxa pelo serviço fraudulento.

Preso, agora Rodrigo vai responder pelos crimes de estelionato, falsa identidade e fraude processual penal previstos no Código Penal. Além da prisão, foram apreendidos equipamentos de TV a cabo.

