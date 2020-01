Homem é preso durante uma ocupação de trabalhadores rurais em Goianésia do Pará

(Foto:Reprodução) – Ele foi flagrado com porte ilegal de arma. Segundo a Polícia, as lideranças que protestavam no local também abandonaram a fazenda, de forma pacífica.

Um homem foi preso por porte ilegal de armas no último domingo (19) durante uma ocupação de trabalhadores rurais em uma fazenda no município de Goianésia do Pará, sudeste do estado. Segundo a Polícia, as lideranças que protestavam no local também abandonaram a fazenda, de forma pacífica.

De acordo com a Polícia, agentes foram acionados para verificar uma denúncia de invasão a uma área de proteção ambiental que fica dentro de uma fazenda. Lá, os policiais encontraram um grupo de 50 pessoas composto homens, mulheres e crianças. Havia indícios d desmatamento recente.

Entre os colonos, estava um homem, com porte ilegal de arma. Ele portava uma espingarda calibre 22, com 11 munições. Ele tentou fugir pela mata, mas foi rendido.

