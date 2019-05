Homem é preso e menor apreendido por receptação, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após abordagem policial, os dois confessaram que estavam em uma motocicleta roubada. Um homem e um adolescente de 17 anos foram apresentados na madrugada desta sexta-feira (3) na 16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, suspeitos de receptação. Os dois foram pegos em flagrante na travessa Professor José Agostinho, no bairro Santíssimo, em uma motocicleta roubada.

