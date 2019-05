Homem é preso em Belém por cultivar maconha em estufa dentro de casa

Homem mantinha 21 pés de maconha dentro de casa em Belém — Foto: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a Polícia, a variedade cultivada possui elevado grau alucinógeno. Ao todo, 21 pés eram mantidos dentro da residência no bairro do marco.

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (1º) a prisão de um homem que mantinha uma estufa para plantação e cultivo de maconha em uma casa localizada no bairro do Marco, em Belém. Segundo os investigadores, o proprietário e morador do imóvel foi preso por tráfico de drogas.

“Ele plantava e beneficiava o produto, uma maconha considerada de alto grau de poder alucinógeno, para posterior venda”, explica o delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

No local estavam refletores usados para secagem em estufa, balança de precisão, caixas de filtros para confecção de cigarros, fertilizantes, sementes e ainda produtos químicos e demais materiais usados no preparo e também para embrulhar a droga. Também foi encontrada uma máquina de cartão de crédito.

Por G1 PA — Belém

