Homem é preso em flagrante após receber notas falsas pelos correios

No total, a polícia apreendeu cerca de R$ 30.000 em notas falsas (Foto:Divulgação/ PC)

Segundo a polícia, ele recebeu cerca de 30 cédulas no valor de R$ 100 cada, totalizando R$ 3.000 em dinheiro falso

Um homem identificado como Vânio José Cometti Rodrigues foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa na manhã desta terça-feira (29), no município de Senador José Porfírio, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o acusado foi detido após receber cerca de R$ 3.000 em notas falsas pelos correio, de um remetente de São Paulo.

O flagrante ocorreu por volta das 9h30, após a polícia receber informações da Agência dos Correios local de que havia uma encomenda suspeita, com um envelope idêntico ao recebido por outra pessoa, de prenome Rafel, o qual continha cédulas monetárias falsificadas.

No entanto, segundo a polícia, o destinatário da encomenda estava em nome de Vânio José Cometti Rodrigues, morador do bairro Linhares, em Senador José Porfírio, com remetente de Felipe Silva, residente em Vila Maria, bairro de São Paulo, capital.

Imediatamente, diante das informações, os policiais civis acionaram a Polícia Militar e, em ação conjunta, encontraram o suspeito em uma serraria. Ao ser interrogado, ele teria confirmado que os dados eram dele, mas afirmou que não estava esperando encomenda alguma.

Em seguida, ainda segundo a PC, Vânio foi levado até a Agência dos Correios, onde a encomenda foi retirada e, logo depois, foi para a Delegacia de Polícia Civil, onde o envelope foi aberto e dentro dele foram encontradas 30 cédulas no valor de R$ 100 cada, totalizando R$ 3.000, com sinais de falsificação.

O acusado foi preso em flagrante delito pelo crime de moeda falsa, e seu celular foi apreendido para averiguação

Por:Redação Integrada (com informações da Polícia Civil)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...