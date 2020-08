Homem é preso em flagrante incendiando floresta no dia do fogo em Cachoeira da Serra

Policias Cívil e Militar prende homens ateando fogo na região de Altamira PA, em Cachoeira da Serra.(Fotos Via WhatsApp)

Conforme divulgou a Policia Militar do distrito de Castelo de Sonhos, o flagrante aconteceu no dia 10/08/2020, mesma data que ocorreu o chamado “dia do fogo”, em 10 de agosto do ano passado. A apreensão foi na região próximo a Flona do Jamanxin, no Distrito de Cachoeira da Serra Distrito de Altamira-Pa.

Ao todo duas pessoas foram conduzidas pra delegacia de Castelo de Sonhos. Também foram apreendidos 03 motos, 01 galão de combustível e uma motoserra.

A polícia informou ainda que houve focos de incêndios e muita fumaça também no Distrito de Castelo de Sonhos.

Os infratores ficarão a disposição da Justiça, para as providências que o caso requer.

Jornal Folha do Progresso com informações de Sub Ten CRUZ com fotos.

