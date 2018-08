Homem é preso em flagrante por estuprar menino de seis anos em Tucuruí

O acusado levou a criança para uma casa abandonada e abusou do menino no local, mas foi denunciado por testemunhas

(Foto: Polícia Civil) – Policiais militares prenderam em flagrante, por crime de estupro de vulnerável, nesta quarta-feira (22), Sidnival Silva Lima, de 61 anos, em Tucuruí, município do sudeste paraense. Ele foi preso no momento em que abusava sexualmente de um menino de seis anos de idade.

Ele foi apresentado na sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA), em Tucuruí, para lavratura da prisão em flagrante pelo crime.

Uma denúncia levou a PM até o endereço onde ocorria o crime, na Avenida Adib Tachi, área da Vila Parque dos Buritis, em Tucuruí. Testemunhas disseram á polícia ao telefone que viram o homem em atitude suspeita por volta de 9h, levando uma criança para uma construção abandonada em uma bicicleta. Ele teria atraído a vítima até o local, uma área erma, e ali consumado o crime.

Ele foi preso enquanto estava junto com o menor, quando o abusador ainda estava despido. Sidnival vai ficar preso à disposição da Justiça.

