Homem é preso em flagrante por porte ilegal de armas em Novo Progresso

O homem confessou que era o proprietário da arma e foi apresentado, junto do material apreendido, R$ 370 em dinheiro, um celular e uma caminhonete, na Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização dos procedimentos adequados.

De acordo com a PM, agentes realizavam policiamento pelo bairro Tom Alegria III, quando viram um homem em atitude suspeita. A equipe abordou o suspeito e realizou buscas pelo local, apreendendo uma pistola calibre 380 com oito munições que estavam dentro de uma lixeira.

Geferson A. Da Silva foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (8) por porte ilegal de arma de fogo no município de Novo Progresso, no sudeste do Pará.

