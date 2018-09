Homem é preso em por atear fogo na própria mulher em Novo Progresso

Na manhã deste domingo 09/09/18, por volta das 08:00hs, a PC deflagrou operação para dar efetividade no mandado de prisão preventiva do nacional CLAUDIO DOS SANTOS MENDES, representado pelo DPC Daniel Mattos.

O suspeito foi localizado e preso após diligências investigatórias realizadas pela IPC Thiara Bruna. O autor do delito colocou fogo em sua ex- companheira Girlene de Jesus Santos, fato ocorrido no dia 02.09.18, na própria casa dela, localizada na Rua Amazônia, Bairro Tom da Alegria II, em Novo Progresso-PA

Para praticar o crime, ele fez uso de álcool, veneno e um isqueiro, tendo a motivação do crime sido o ciúme que ele sente em relação a ela. Após o crime a mulher foi na Delegacia de Policia do Município e fez a denuncia contra o agressor. A prisão foi realizada pelos EPC Phylipe Basílio Guedes, pela IPC Thiara Bruna da Silva Abreu e pelo Delegado Dr. Daniel Mattos Mathias Pereira.

Fonte: Junior Ribeiro e Sup. Regional do Tapajós – 15a RISP.

