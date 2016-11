Homem é preso na BR-163 com drogas e espingarda em Santarém

Um homem foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (3) quando trafegava na rodovia federal BR-163, em Santarém no oeste do Pará com vinte papelotes de substância análoga ao ecstasy, uma espingarda calibre 22 e munições. O suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF),

De acordo com informações da PRF, o suspeito estava trafegando de carro pela rodovia Santarém-Cuiabá e seguiria para o porto de onde embarcaria para o município de Almeirim quando foi abordado.

Após consultar o sistema, constatou-se que o veículo não estava com a documentação atualizada. “Os agentes então revistaram o carro, nesse momento o motorista ficou nervoso e encenou uma tentativa de fuga” contou o o chefe de fiscalização da PRF, Sidmar Oliveira.

O suspeito foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil e irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas.



Por G1

