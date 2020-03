Homem é preso no bar da namorada após ameaçar de morte próprio filho com ex, em Belterra

Armas foram apreendidas em Belterra — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Polícia também apreendeu três armas de fogo, além de munições. Homem foi autuado em flagrante por porte e posse ilegal de armas.

Após discutir com a ex-companheira, um homem acabou sendo preso na quarta-feira (4) em Belterra, no oeste do Pará. De acordo com a denúncia feita à polícia, o homem teria ameaçado de morte o próprio filho.

Ao G1 a polícia informou que a confusão aconteceu durante uma discussão familiar. A ex-companheira do homem acionou a polícia por ele ser considerado violento e “valente” e também por ter conhecimento que o mesmo possuía arma de fogo.

A polícia começou a fazer as diligências e encontrou o homem no bar de propriedade da atual namorada. Na residência dele, a polícia conseguiu apreender duas armas caseiras com munições, aparentemente calibre 22.

No bar e na residência da namorada do homem a polícia também apreendeu duas armas de fogo, com munições.

O homem foi preso em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Belterra, para os procedimentos cabíveis.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

