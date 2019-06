Homem é preso no PA suspeito de fabricar armas usadas por quadrilhas de assalto bancos

(Foto:Reprodução Ilustrativa)- Suspeito teria fornecido as armas usadas no último assalto ao carro-forte da empresa Prossegur, ocorrido neste ano em Redenção.

Um homem suspeito de atuar como armeiro de grupos de assaltos a bancos que cometiam crimes no estado de Tocantins foi preso nesta quarta-feira (19) em Redenção, sudeste do Pará.

O mandado de prisão contra o acusado é oriundo da comarca de Guaraí, no Tocantins. A polícia cumpriu o mandado de prisão contra Wilson Ribeiro dos Anjos, que foi encontrado no bairro da Serrinha. Ele seria responsável por reparar e fabricar as armas usadas pelos criminosos.

Segundo as equipes policiais, dentre os crimes está sendo investigado se houve a participação de Wilson, no último assalto ao carro-forte da empresa Prossegur, ocorrido neste ano em Redenção. Na ocasião, criminosos explodiram o carro-forte próximo à vila de Cahamorra. O grupo armado abordou o veículo com vários tiros, e levou um malote de dinheiro. Wilson teria envolvimento ainda com armas de fogo de grosso calibre apreendidas pela Polícia Civil de Goiás, no mesmo município.

Ainda está sendo analisado pela Polícia Civil, sobre o possível envolvimento de Wilson, em outros crimes da mesma natureza ocorrido na região. A ação policial foi realizada pela equipe da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e da Diretoria do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) de Tocantins, tendo o apoio da Superintendência Regional do Araguaia Paraense e o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Redenção.

Por G1 PA — Belém

