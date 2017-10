Homem é preso pela PM em Santarém, no Pará, com substância análoga à cocaína

Carlos Henrique trafegava na avenida Dom Frederico Costa e quando chegou na rua Marcilio Dias foi abordado. O mesmo conduzia uma motocicleta de cor branca e durante revista pessoal foi encontrado com ele um pequeno saco plástico contendo 28 “trouxinhas” de uma substância análoga à pasta base de cocaína e a importância de R$ 168,00. O acusado foi conduzido e apresentado na delegacia ao delegado de plantão, juntamente com o produto suspeito e a motocicleta que o mesmo pilotava, conforme B. O. 00168/2017.007276-6.

