Homem é preso por asfixiar e matar o próprio filho de 2 anos a facadas

Um homem de 39 anos foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (3), suspeito de matar o próprio filho, de dois anos de idade. O crime ocorreu em Garibaldi, entre os bairros São Miguel e Integração, em uma área rural do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Portal Guacha ZH, os polícias disseram que testemunhas viram o homem correndo sem roupa pela vizinhança. Um morador do local estranhou o comportamento e foi até a casa do suspeito e, encontrou o corpo da criança com um ferimento no peito, provocado por facadas.

Os agentes destacaram que a cabeça da vítima estava envolvida por uma sacola plástica. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas.



