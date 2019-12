Homem é preso por clonagem de veículo e tráfico de droga

O acusado e o Honda City foram conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foi instaurado inquérito policial (Foto/Ascom Polícia Civil)

Investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos levaram ao acusado e ao veículo recuperado

Após dois dias de investigações, a equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRVA) prendeu um homem, cuja identidade não foi revelada, pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinais de um carro Honda City, de placa instalada QEB-7527, cor cinza, em Belém, nesta quarta-feira (4).

O diretor da DRFVA, unidade integrante da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Tarsio Martins, afirmou que as diligências focaram na localização do veículo, que segundo as investigações, era clonado, ou seja, com sinais identificadores copiados de outro veículo automotor de características similares.

“A equipe policial logrou êxito em localizar o veiculo supracitado e na busca soube por populares quem seria o homem que dirigia o carro”, declarou o delegado. Na revista ao automóvel, os agentes de segurança encontraram ainda uma quantidade de maconha, do tipo skank, que tem maior concentração de THC (tetrahidrocannabinol), substância ativa com poder narcótico presente nas plantas desse gênero.

A polícia deteve o acusado e o conduziu junto com o Honda City à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foi instaurado inquérito policial para o aprofundamento da apuração dos fatos.

