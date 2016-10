Homem é preso por divulgar pornografia infantil em Salinas, no PA

A Justiça Federal condenou um morador do município de Salinópolis, no nordeste do Pará, a quatro anos e seis meses de prisão pela divulgação de vídeos de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

O regime de cumprimento de pena estabelecido foi o semiaberto. A sentença, da qual cabe recurso, foi encaminhada para publicação na última quinta-feira (29).

O material pornográfico foi encontrado pela Polícia Federal em fevereiro de 2015 na casa do condenado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foram coletados 408 vídeos contendo imagens de pornografia infantojuvenil, além de vídeo e imagens que o condenado havia compartilhado pela internet. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) foi recebida um mês depois.

G1 PA

