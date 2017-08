Homem é preso por filmar partes íntimas de mulheres em ônibus

Na manhã desta quarta-feira (30), um homem foi denunciado por utilizar um celular para filmar partes íntimas de mulheres dentro dos coletivos da capital paraense. Em um ônibus da linha Outeiro/Presidente Vargas, durante um trecho da avenida Presidente Vargas, uma vítima percebeu o ato. Em seguida, a mulher desceu do ônibus e acionou a Guarda Municipal que, com o suporte da guarnição motorizada, conseguiu parar o coletivo. Clauber Costa Silva foi preso pelo Grupamento Ronda da Capital (Rondac) da Guarda Municipal de Belém

