Homem é preso por induzir vulneráveis à prostituição no Pará

O suspeito aliciou três garotas em escola que trabalhava em Barcarena.

Ele também foi enquadrado por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil prendeu na manhã da sexta-feira (4), em Barcarena, no nordeste do Pará, um homem suspeito de induzimento à prostituição e estupro de vulnerável contra duas meninas de 12 anos e uma adolescente de 13. A prisão foi em cumprimento de um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça mediante ao resultado do inquérito criminal instaurado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a delegada do caso, Priscila Nayatte, os crimes teriam acontecido em uma escola situada na ilha de Trambioca, zona rural do município. Segundo a delegada, a polícia apurou que o acusado é funcionário municipal e trabalhava na limpeza da escola.

“Ele aproveitou da facilidade de acesso às vítimas para lhes oferecer dinheiro para que mantivessem relações sexuais. Uma das vítimas, de 13 anos, em depoimento, relatou que manteve relação sexual com o suspeito no banheiro da escola”, declarou Priscila Nayatte.

As vítimas informaram ainda que estavam com medo de denunciar porque foram ameaçadas pelo acusado, que lhe faria algum mal, caso contassem a alguém. O preso permanece recolhido na DEAM em Barcarena à disposição da Justiça.

