Homem é preso por mandar adolescente atear fogo em carro de sogro em Alenquer

Adolescente de 17 anos confessou ter ateado fogo a mando do genro do proprietário do veículo.

Um homem foi preso no sábado (24) em Alenquer, oeste do Pará, após mandar atear fogo no carro do sogro. O adolescente “contratado” para realizar o serviço foi apreendido.

Para chegar à autoria, a Polícia Civil fez várias diligencias na cidade. O menor de 17 anos foi apreendido, onde alegou ter ateado fogo usando uma garrafa pet de 2L para jogar gasolina no veículo.

Posteriormente o menor confessou que ateou fogo a mando do genro do dono do carro, que também foi detido. Segundo o adolescente, o mandante pagou uma quantia de R$ 100, além de prometer roupas ao menor.

A dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia, onde foram apresentados ao delegado Felipe Amorim para procedimentos.

