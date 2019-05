Homem é preso por posse ilegal de arma e incendiar floresta no Pará

(Com informações da Polícia Civil) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além da prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, foi iniciado um inquérito policial para investigar o crime, chegando ao nome do autor após ouvir duas testemunhas. Francisco foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para a lavratura de auto de prisão em flagrante.

You May Also Like