Homem é preso por produção e locação de armas caseiras em Tailândia, no nordeste do Pará

— Foto: Divulgação/Polícia Militar -Após denúncia, Polícia Militar apreendeu duas espingardas, munições e material para a produção de armamento.

Polícia Militar apreendeu armas caseiras, munições e material para produção de armamento em Tailândia, no nordeste do Pará

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (19) homem suspeito de fabricar e alugar armas caseiras para assaltantes em Tailândia, no nordeste do Pará. Com ele foram encontrados modelos de armas prontas. munições e materiais para montagem.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu na própria casa do suspeito após denúncia. No local a polícia apreendeu espingardas caseiras de calibre 26 e 28, além de material para produção de armamento como cinco canos, cinco armações e mecanismos de funcionamento, além de munições de calibres 12, 32, 38, muita espoleta, pólvora e molas para fazer o mecanismo.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Tailândia, onde permanece preso à disposição da Justiça.

