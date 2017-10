Homem é preso por receptação de roubo em Ipixuna do Pará

Agentes da PRF fizeram a prisão durante fiscalização na rodovia Belém-Brasília no último sábado, 7.

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (9) a prisão de um homem por receptação de roubo em Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. A prisão ocorreu no último sábado (7), quando o acusado foi abordado por Policiais Rodoviários Federais na rodovia Belém-Brasília.

De acordo com a Polícia, o homem preso foi flagrado com a posse de uma moto roubada. Segundo o delegado Raphael Souza, o preso é de Acará e ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e está preso à disposição da Justiça. O proprietário do veículo está sendo localizado para resgatar o veículo.

Fonte: G1 PA.

