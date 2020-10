Homem é preso por tentar subornar polícia durante flagrante em garimpo ilegal em Ourilândia do Norte

Foto:Ascom/PC

No terreno, uma máquina escavadeira foi encontrada e apreendida pelos agentes

A Polícia Civil fechou um garimpo clandestino na zona rural do município de Ourilândia do Norte, no Pará. Os agentes chegaram ao local após apurar denúncia feita pela Prefeitura Municipal. Durante o flagrante, um homem foi preso por tentativa de suborno. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (30).

No terreno, uma máquina escavadeira foi encontrada e apreendida pelos agentes. Segundo a Polícia Civil, durante o trajeto, um homem se aproximou das viaturas e disse que a máquina não deveria ser apreendida e em seguida perguntou qual era o valor para que os agentes não levassem o maquinário.

Com a tentativa de suborno, os agentes deram voz de prisão ao homem que também foi conduzido para Delegacia e vai responder por pelo crime de corrupção ativa.

Por G1 PA — Belém

