Homem é preso por tortura e tentativa de latrocínio contra idoso de 80 anos

Divanilson e Danilo foram presos pelo mesmo crime contra o idoso (Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Ele e um comparsa invadiram a casa do idoso, o amarraram e cortaram com uma faca enquanto roubavam seus pertences

Danilo Souza Marques, também conhecido como “Gato”, foi preso por policiais civis em Portel, Arquipélago do Marajó, por envolvimento na tentativa de latrocínio do idoso Pedro Paiva, de 80 anos, no último dia 13.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha um mandado de prisão preventiva já expedido por conta do episódio. Na ocasião, Danil e Divanilson Jesus Lobato Silva, o “Pelado”, invadiram a casa do idoso, o amarraram, espancaram e o cortaram com uma faca enquanto subtraiam vários objetos da residência.

Os criminosos só não mataram a vítima por intervenção de vizinhos, fazendo com que eles fugissem no meio do assalto. A Polícia Civil conseguiu capturar Divanilson no dia seguinte, mas só localizaram “Gato” nesta sexta-feira (21). Com ele, os agentes encontraram ainda dez pedras de oxi.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...