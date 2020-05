Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia de suposta violência doméstica em Novo Progresso

(foto:Reprodução) – Quatro casos foram registrados na Delegacia de Policia ,acerca de possível ocorrência de violência doméstica em Novo Progresso neste final de semana.

Entre eles um caso que houve a manutenção da prisão do agressor e uma desistência da denuncia.

A Polícia Militar (PM) deteve neste final de semana em Novo Progresso, um homem, acusado de tráfico de drogas após ser detido por violência doméstica em Novo Progresso.

Com o suspeito a PM localizou 50 gramas de substância entorpecente análoga ao crack.

O crime aconteceu no bairro Jardim América, após a vitima denunciar que estava sendo agredida no interior da residência pelo marido. A PM foi acionada anonimamente através do telefone e informada acerca de possível ocorrência de violência doméstica, que estaria ocorrendo nesse endereço. Com a denuncia o acusado “Rafael” foi conduzido para delegacia, onde ouve a denuncia da droga. No curso das intervenções os policiais localizaram e apreenderam todo o material ilícito que estava dentro da residência.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e juntamente com todo o material apreendido foram apresentados na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.

Rafael foi libertado nesta segunda-feira (11), após audiência de custodia, ele alegou que a droga era para consumo próprio (usuário) , um TCO foi aberto para apurar o fato.

