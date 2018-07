Homem é preso portando faca que teria sido usada em assassinato em Anapu, no Pará

(Foto:Divulgação Policia)- Um homem preso neste domingo (8) é apontado pela Polícia como autor de um assassinato ocorrido durante a madrugada em Anapu, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como “Baixinho”, foi morta atingida por quatro facadas. Segundo a polícia, a faca usada no crime ainda estava na cintura do suspeito no momento que foi preso.

O crime ocorreu por volta das 3h45. Horas após a morte, a Polícia conseguiu localizar e prender o suspeito.

Ele foi apresentado na delegacia do município e deve permanecer recolhido à disposição da Justiça.

Fonte: G1 Pará.

