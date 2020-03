Homem é preso suspeito de homicídio em briga entre facções de Parauapebas, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Vítima foi encontrada morta com escoriações pelo corpo e rosto. Polícia busca por mais envolvidos no crime.

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (31) suspeito homicídio em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com as investigações, o crime ocorreu devido a uma disputa entre facções da região.

De acordo coma a Polícia, o crime ocorreu na noite da última segunda-feira (30). Uma equipe da 20ª seccional do município recebeu a denúncia de um homicídio ocorrido no bairro Liberdade. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima morta, com marcas escoriações no corpo e no rosto. Ainda de acordo com testemunhas, o homem chegou a ser atendido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, diligências saíram a procura dos suspeitos. Já na madrugada, a equipe conseguiu localizar um dos supostos envolvidos no crime.

O suspeito foi levado para a seccional onde está a disposição da Justiça. A Polícia segue investigando a participação de outros envolvidos no crime.

Por G1 PA — Belém

