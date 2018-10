Homem é preso suspeito de matar idoso com golpes de foice em Oriximiná

Homem suspeito de matar idoso com foice foi preso nesta segunda-feira (8), em Oriximiná — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Crime aconteceu no domingo (7). Polícia Civil prendeu o suspeito no final da tarde desta segunda-feira (8).

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, prendeu um homem de 33 anos, suspeito de matar Manoel Pereira Kurina, de 65 anos, com uma foice, na manhã de domingo (07), na comunidade Monte Muriá, zona rural do município. O suspeito do crime foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (08).

A captura do suspeito, após 36 horas de trabalho da polícia, foi feita em uma zona de mata próxima ao ramal Maria Fé, junto ao Residencial Tia Ana.

A polícia recebeu informações que o crime teria sido por causa de um porco pertencente à vítima. O suspeito estaria tentando roubar o animal, mas ainda não se sabe ao certo a causa do homicídio. De acordo com a PC, o suspeito não consegue falar, pois estava com sinais de embriaguez, ou de estar sob o efeito de drogas.

Manoel Pereira Kurina, conhecido como “Bulu”, teria desferido vários golpes de foice na cabeça da vítima. A polícia informou que o homem já responde por um homicídio praticado em 2010, em Oriximiná.

Por:G1 Santarém

