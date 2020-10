Homem é preso suspeito de matar vizinho em briga por instalação de cerca entre fazendas no Pará

Segundo a PC, delito contou com a participação do pai do suspeito, também investigado. – (Foto:Reprodução)

Um homem indiciado por homicídio qualificado foi preso em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, que cumpriu o mandado de prisão preventiva, o crime ocorreu em maio deste ano na região da Canarana, zona rural do município.

O delito contou com a participação do pai do suspeito, também investigado. Segundo a Polícia Civil, o homicídio foi motivado por disputa de terra durante a instalação de uma cerca que dividia a fazenda dos indiciados e da vítima.

Os agentes seguem com as diligências para encontrar e prender o segundo envolvido no crime, que também tem mandado de prisão pendente expedido pela comarca do estado de Goiás, também pela prática de crime de homicídio.

