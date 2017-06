Homem é preso suspeito de participar da morte do caminhoneiro Rafael em Castelo de Sonhos-PA

Edinho foi denunciado pela própria esposa e acabou preso no distrito de Cachoeira da Serra no sul do Pará

Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao Olhar Cidade, o vaqueiro Edson Pedrinho de Souza Lima, o Edinho, foi preso em Cachoeira da Serra no Pará, suspeito de envolvimento na morte do caminhoneiro Rafael Miranda, que saiu de Castelo de Sonhos com destino a Matupá-MT na quinta-feira 01 de junho.

Segundo a Guarnição composta pelo Tenente Rabelo, Cabo Misael, Cabo Fernando e Soldado Ruan por volta das 12hs a senhora Andreia Rocha de Paula, procurou a para informar que em um pasto arrendado pelo seu esposo, o Edinho, se encontrava bovinos que não seriam de sua propriedade com porte de animais para abate.

Após constatar que realmente existia tais animais, foi informado ao Policial Civil Francimar que solicitou apoio do Sargento Franciney de Castelos de Sonhos, que com apoio de vaqueiro foi possível identificar que os animais são os que sumiram do caminhão que Rafael Miranda conduzia.

Após a identificação dos animais, os policiais continuaram em diligencias e localizaram o senhor Edinho em uma fazenda a cerca de 7km de Cachoeira da Serra, o mesmo foi preso e conduzido para Castelo de Sonhos, onde serão tomadas as devidas providências cabíveis que o caso requer.

