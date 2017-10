Homem é preso suspeito de participar de assalto de ouro na BR-163

O assalto aconteceu por volta das 16h40mn do dia 18 de Setembro de 2017, quando o Moto Taxista Moisés transportava um importância de 1 kg de ouro de Moraes Almeida com destino a cidade de Novo Progresso. Ele foi assaltado por dois homens morenos na proximidade da comunidade “São José ” , os dois estavam de capacete e lhe abordaram tomaram a bolsa e fugiram rumo ignorado em uma motocicleta modelo “ X R E 300 CC” de cor preta. Ele não reconheceu os assaltantes, relatos feitos a Policia Civil de Novo Progresso.

Pablo (Foto) foi preso com mandado de prisão temporária pela policia civil na sexta-feira (13) na comunidade Jardim do Ouro no município de Itaituba. O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Novo Progresso onde esta sendo ouvido.

