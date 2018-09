Homem é preso suspeito de ser um dos executores de empresária em Santa Izabel, no Pará

Kálicia foi assassinada dentro de um carro na PA-140 na terça-feira, 18. O caso continua sendo investigado. (Foto:reprodução G1)-

Jovem morta em atentado no município de Santa Izabel é enterrada.

Um homem foi preso suspeito de ser um dos executores da empresária Kalícia Rodrigues, assassinada dentro de um carro na PA-140, em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (19). De acordo com a polícia, o homem confessou o crime em depoimento na delegacia do município. O suspeito também teria dito informações sobre o mandante e a motivação do crime.

Kálicia foi morta na manhã da última terça-feira (18) quando se deslocava de Santa Izabel para Santo Antônio do Tauá, para um compromisso de trabalho. De acordo com um homem que estava no carro junto com Kalícia, um veículo se aproximou dos dois e o carona efetuou vários disparos. Sete tiros atingiram o carro. A jovem foi baleada e morreu no local. O homem levou um tiro no braço esquerdo, foi atendido no Hospital de Santa Izabel e passa bem.

A polícia descarta qualquer possibilidade de latrocínio, já que nenhum objeto da vítima foi roubado. A prisão do suspeito ocorreu ainda na terça, horas após o crime. O caso continua sendo investigado.

Por:G1PA

